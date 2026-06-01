Первая смена резервистов заступила на охрану объектов Удмуртии от БПЛА

УФА, 1 июн - РИА Новости. Первая смена резервистов из добровольческого подразделения "БАРС", которые создаются в Удмуртии по поручению главы республики Александра Бречалова, заступила на охрану объектов от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее Бречалов сообщал об усилении системы защиты и противодействия беспилотным угрозам: промышленные предприятия и жителей Удмуртии будут охранять резервисты, подписавшие контракт с Минобороны.

В пресс-службе руководителя региона со ссылкой на заместителя военного комиссара Удмуртии, подполковника Александра Сапарова рассказали, что накануне первая смена завершила обучение, а в понедельник 25 резервистов прибыли в военный комиссариат в Ижевске, получили вооружение и были распределены на объекты.

"Все участники этого добровольческого подразделения прошли двухнедельную подготовку в учебном центре Министерства обороны и готовы выполнять задачи на производственных объектах по противодействию беспилотным системам противника", - цитирует пресс-служба Сапарова.

Он отметил, что продолжается набор очередной смены, и все желающие вступить в ряды "БАРС" могут обратиться в военкомат по месту жительства. Он напомнил, что для включения в состав резерва необходимо подать заявление, предоставить документы, пройти аттестацию и заключить соответствующий контракт.

Командир мобильной огневой группы с позывным "Доцент", чьи слова также приводятся в сообщении, рассказал, что прошел обучение, как только поступила команда формирования мобильных огневых групп.

"На полигоне Минобороны проходили слаживание коллектива, стрельбы, тактическую подготовку в части медицины и связи. Считаю двух недель достаточно. Сегодня мы заступаем на охрану объектов. Наши задачи: при сигнале "беспилотная опасность" выдвинуться в свои сектора, наблюдать за воздушным пространством и поражать БПЛА в своей зоне ответственности. Заступаем на два месяца, потом на наше место придет вторая смена", - поделился командир группы.

Региональные власти отметили, что часть бойцов отряда имеют реальный боевой опыт, один из них — участник СВО с позывным "Геолог", вернувшийся с передовой в мае 2025 года.

"Мне предложили вступить в отряд "БАРС", чтобы защищать объекты республики от БПЛА. По своему опыту понимаю, какой урон они могут нанести. Решил пойти передавать накопленный опыт. На полигоне все было знакомо, но даже мне было полезно, а те, у кого нет боевого опыта, по глазам было видно, как им интересно. Участников СВО в отряде много. Мы выступали там даже как инструкторы, то есть командование часто просило нас помогать и другим. Мы не могли не согласиться", - сказал боец.