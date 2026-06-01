Отельер рассказал, что больше всего раздражает россиян на курортах Турции

АНКАРА, 1 июн — РИА Новости. Высокие цены на отдых и стоимость услуг такси, особенно в аэропортах, остаются главными причинами недовольства российских туристов на турецких курортах, несмотря на сохраняющийся интерес к отдыху в стране, сообщил РИА Новости представитель турсектора, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

Турецкие власти внимательно следят за ситуацией с ценами на отдых в стране и намерены принимать меры для сохранения комфортных условий для иностранных туристов, сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции

"Россияне по-прежнему любят Турцию, но все чаще жалуются на расходы, которые начинают раздражать уже с момента прилета", — сказал Бильгинер.

По его словам, наиболее частые жалобы связаны с тарифами на такси из аэропортов до гостиниц. Бильгинер отметил, что многие туристы считают стоимость поездок неоправданно высокой по сравнению с прошлыми годами.

Он добавил, что негативные отзывы о ценах на транспорт регулярно появляются в социальных сетях и туристических чатах, формируя первое впечатление об отдыхе еще до заселения в отель.

Кроме того, собеседник агентства указал на заметный рост расходов на питание, развлечения и повседневные покупки.

По его словам, туристы все чаще сравнивают нынешние цены с уровнем нескольких лет назад и приходят к выводу, что отдых в Турции уже нельзя считать бюджетным направлением.

При этом россияне, по его оценке, стали внимательнее планировать траты и чаще отказываются от дополнительных услуг.

Бильгинер также отметил, что часть туристов в ответ на рост цен меняет формат отдыха. По его словам, россияне чаще выбирают более короткие поездки, гостиницы более низкой категории или размещение без системы "все включено".