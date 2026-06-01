Туроператор рассказал, почему курорты в Турции запускают акции

Люди на пляже в Турции. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Снижение туристического спроса на фоне напряженности на Ближнем Востоке вынуждает популярные турецкие курорты активнее применять скидки и другие акции.

Из-за осторожности туристов и более поздних бронирований Турция может терять до 8–10 миллионов долларов в день в активный сезон.

Многие гости проводят большую часть отдыха на территории отелей или в развлекательных заведениях.

АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Снижение туристического спроса на фоне напряженности на Ближнем Востоке вынуждает популярные турецкие курорты активнее применять скидки и другие акции, сообщил РИА Новости представитель туристической отрасли Аланьи, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Махмут Даламан.

В понедельник источник в турецком правительстве рассказал РИА Новости, что туристическая отрасль страны ощущает последствия конфликта на Ближнем Востоке . Из-за осторожности туристов и более поздних бронирований Турция может терять до 8-10 миллионов долларов в день в активный сезон.

"Напряженность на Ближнем Востоке напрямую влияет на международный туристический спрос. После кратковременного роста активности в период праздника Курбан-байрам рынок вновь столкнулся со спадом спроса. Это заставляет крупные туристические направления активнее использовать скидки и рекламные акции для привлечения отдыхающих", - заявил Даламан.

Собеседник агентства также отметил изменение привычек туристов. По его словам, многие гости проводят большую часть отдыха на территории отелей или в развлекательных заведениях, из-за чего местные торговцы не ощущают ожидаемого роста выручки.

Как заявляли РИА Новости в TÜRSAB в апреле, конфликт не повлиял на работу турсектора Турции, и все услуги по-прежнему оказываются.