12:09 01.06.2026 (обновлено: 12:17 01.06.2026)
Туроператор рассказал, почему курорты в Турции запускают акции

Даламан: ситуация на Ближнем Востоке вынуждает турецкие курорты запускать акции

  • Снижение туристического спроса на фоне напряженности на Ближнем Востоке вынуждает популярные турецкие курорты активнее применять скидки и другие акции.
  • Из-за осторожности туристов и более поздних бронирований Турция может терять до 8–10 миллионов долларов в день в активный сезон.
  • Многие гости проводят большую часть отдыха на территории отелей или в развлекательных заведениях.
АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Снижение туристического спроса на фоне напряженности на Ближнем Востоке вынуждает популярные турецкие курорты активнее применять скидки и другие акции, сообщил РИА Новости представитель туристической отрасли Аланьи, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Махмут Даламан.
В понедельник источник в турецком правительстве рассказал РИА Новости, что туристическая отрасль страны ощущает последствия конфликта на Ближнем Востоке. Из-за осторожности туристов и более поздних бронирований Турция может терять до 8-10 миллионов долларов в день в активный сезон.
"Напряженность на Ближнем Востоке напрямую влияет на международный туристический спрос. После кратковременного роста активности в период праздника Курбан-байрам рынок вновь столкнулся со спадом спроса. Это заставляет крупные туристические направления активнее использовать скидки и рекламные акции для привлечения отдыхающих", - заявил Даламан.
Собеседник агентства также отметил изменение привычек туристов. По его словам, многие гости проводят большую часть отдыха на территории отелей или в развлекательных заведениях, из-за чего местные торговцы не ощущают ожидаемого роста выручки.
Как заявляли РИА Новости в TÜRSAB в апреле, конфликт не повлиял на работу турсектора Турции, и все услуги по-прежнему оказываются.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось.
