Цыбульский обозначил цели в жилищном секторе Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на рабочей встрече с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым обозначил основные цели для развития в регионе жилищного строительства и ипотечного кредитования, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как отметил Цыбульский, вопросы, которые во время рабочей поездки обсуждают парламентарии, актуальны не только для Архангельской области, но и для всей Арктической зоны России. Глава региона обозначил вопросы, имеющие для Архангельской области принципиальное значение. В первую очередь речь идет о жилищном строительстве и расселении аварийного жилья.

"На сегодняшний день около 1,5 миллионов квадратных метров жилья признано аварийным и нуждается в расселении. За пять лет мы существенно повысили темпы строительства – объемы в целом увеличили на 42 процента. В прошлом году в регионе введено 456 тысяч квадратных метров. В масштабах крупных городов эта цифра выглядит не такой впечатляющей, но для Архангельской области это абсолютный рекорд, и темп набран хороший", - сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.

По словам губернатора, ключевые драйверы в этом направлении – комплексное развитие территорий и масштабные инвестиционные проекты. В регионе уже заключены 32 договора КРТ, реализуются 14 масштабных инвестпроектов. Совокупный потенциал ввода жилья по этим механизмам – порядка 1,7 миллиона квадратных метров.

"В рамках всех этих инструментов обязательство застройщика – передавать часть квартир под расселение аварийного жилья. Потенциал есть, но здесь мы упираемся в другой вопрос – ускоренного развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, с которой тоже есть определенные проблемы", - отметил Цыбульский.

Еще один ключевой блок, который обсудили на встрече – ипотека как драйвер спроса. В 2025 году в регионе выдано 9,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 37,2 миллиарда рублей. Две трети из них – льготные. Власти региона занимаются вопросом предоставления жилья льготным категориям, реализации ипотечных программ. Одна из основных – "Арктическая ипотека", под которую подпадают разные категории: молодые специалисты, учителя, участники СВО, работники оборонно-промышленного комплекса.

"Здесь хочу обратить внимание, что на сегодняшний день не до конца урегулирована норма, которая начинает действовать при сокращении сотрудников с таких предприятий: льготная ипотека перестает действовать и перерассчитывается под коммерческую ставку с первого дня ее получения. Считаем это несправедливым, свое мнение направили в правительство РФ, и также просим поддержать со стороны Госдумы", - подчеркнул Цыбульский.

Пахомов сообщил, что на заседании комитета Госдумы будут обсуждаться в том числе и ограничения, сдерживающие потенциал льготных программ, чтобы выработать алгоритмы поддержки.

"С коллегами из правительства РФ в своей работе мы брали курс на то, чтобы как можно больше действенных механизмов в градостроительной политике передавать на уровень регионов, предоставляя больше возможностей для развития территорий", - отметил парламентарий и добавил, что в Архангельске члены комиссии увидели на деле механизм КРТ и оценили эффект.