Воздушная гимнастка из России взяла гран-при фестиваля "Принцесса цирка"

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Российская воздушная гимнастка на петлях Дарья Руденко взяла гран-при XII Международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка", призовые места завоевали цирковые артисты из ДНР, Белоруссии, Казахстана, Въетнама, Японии, Италии и Китая, передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль "Принцесса цирка" был учрежден Росгосцирком в 2005 году. С 2016 года он приобрел статус международного. Цирковой фестиваль является единственным в мире, участницами которого являются только женщины. Традиционной площадкой проведения является Саратовский цирк.