Воздушная гимнастка из России взяла гран-при фестиваля "Принцесса цирка"
00:16 01.06.2026
Воздушная гимнастка из России взяла гран-при фестиваля "Принцесса цирка"

Российская гимнастка Руденко завоевала гран-при фестиваля «Принцесса цирка»

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская воздушная гимнастка на петлях Дарья Руденко взяла гран-при XII Международного фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка».
  • Призовые места завоевали цирковые артисты из ДНР, Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, Японии, Италии и Китая.
  • Церемония награждения прошла на манеже Саратовского цирка.
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Российская воздушная гимнастка на петлях Дарья Руденко взяла гран-при XII Международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка", призовые места завоевали цирковые артисты из ДНР, Белоруссии, Казахстана, Въетнама, Японии, Италии и Китая, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония награждения состоялась на манеже Саратовского цирка в воскресенье.
Ведущим фестиваля выступил народный артист РФ Эдгард Запашный, а режиссерами-постановщиками - заслуженные артисты России Елена Петрикова и Гия Эрадзе.
Так, золото завоевали белорусская гимнастка на ремнях Анастасия Щеблыкина с номером "В объятиях Мары", дуэт гимнасток на ремнях с хула-хупами - матери с дочерью Ольги и Арины Клюевых из ДНР, которые представили номер "Воспоминание".
Трех серебряных корон удостоились гимнастки на корд-де-парели Ангелина Бигулаева и Карина Гринина, представляющие Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева, эквилибристки на оригинальном аппарате из Вьетнама, а также представительница Казахстана Даяна Жетписова, которая исполнила воздушный баланс на ремнях.
Бронзу вручили японской гимнастке на воздушной мачте Натсуми По, итальянской эквилибристке Азии Пэрис, балету коллектива "Бурлеск" под руководством Татьяны Широковой и артисткам из КНР с групповым антиподом под руководством Лю Гуо.
Приз зрительских симпатий получили гимнастки на корд-де-парели Ангелина Бигулаева и Карина Гринина. Также специальные призы вручили артистам из Молдавии, Японии, России, Бразилии и Эфиопии.
Фестиваль "Принцесса цирка" был учрежден Росгосцирком в 2005 году. С 2016 года он приобрел статус международного. Цирковой фестиваль является единственным в мире, участницами которого являются только женщины. Традиционной площадкой проведения является Саратовский цирк.
