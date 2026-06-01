Откуда пошла пословица про царя Гороха

Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки

Выставка "Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова" в Российском национальном музее музыки

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Широко известная поговорка "при царе Горохе" означает "давно, в незапамятные времена". Есть и иная форма этого выражения: "Давно, когда царь Горох с грибами воевал".

Кто же такой царь Горох? И зачем ему сражаться с грибами?

От царя до шута

Большинство экспертов рассматривают поговорки про царя Гороха как яркий образец народного юмора, свойственного не только русским. Например, поляки говорят про стародавние времена "при короле Гвоздике", чехи — "при короле Сверчке", а у испанцев есть "времена при Каштане". В белорусском и украинском языках есть созвучные с русским вариантом фразы.

"Нетрудно увидеть, что перечисленные смешные имена сказочных и пословичных царей и королей в большинстве своем строятся на использовании названий мелких предметов, насекомых, подобно тому, как маленького ребенка мы ласково называем кнопкой", — пишет доктор филологических наук Анатолий Журавлев.

"Вероятно, основанием для включения в этот ряд гороха является малый размер его семян — горошин", — предполагает специалист.

Также профессор не исключает наличие связи с фразеологизмом "шут гороховый".

Персонаж из сказок

Другая гипотеза о происхождении царя Гороха связана с упоминанием персонажа в сказках, где его имя встречается регулярно. В тексте правление царя Гороха лишено юмористической окраски, оно описывается как старинное и волшебное время. Правда, значительно чаще в русских, белорусских и украинских сказках встречается другой персонаж — Покатигорошек.

Обычно он рождается у вдовы, в некоторых вариантах после того, как она съедает горошину. В севернорусской сказке "Окати-Горошек" сказано : "В одном городе жила вдова. Принесла она сына. Растет сын не по дням, а по часам. Как начнет баловаться: кого за руку — рука прочь, кого за ногу — нога прочь".

Во многих сказках Покатигорошек женится на царевне и сам становится царем. Из-за этого возникло предположение, что царь Горох — тот самый Покатигорошек, принявший новое имя в качестве правителя.

Племенной вождь

Некоторые исследователи считают, что эти сказки — отражение историй, сохранивших подробности давнего времени, память о завоеваниях VIII–VII веков до нашей эры, когда кочевники-киммерийцы принесли в Причерноморье и Малую Азию железо.

"Богатырь-Горох похож на племенного вождя: испытания, которым он подвергается, засвидетельствованы для народов Европы. Он, например, должен объездить коня, перепрыгнуть через 12 коней. Таким испытаниям подвергались раннесредневековые конунги", — писал академик Борис Рыбаков в книге "Язычество древних славян".

Языческий бог

Другой знаменитый фольклорист — Александр Афанасьев, написавший в XIX веке фундаментальный труд "Поэтические воззрения славян на природу", — считал, что Горох — это имя, связанное с мифологией древних славян.

Его происхождение он искал в схожести с именем языческого божества Перуна. Афанасьев рассуждал так: метафорический язык сближает небесный гром с обмолотом бобовых, бог-громовник Перун был почитаем и как податель земного плодородия, отсюда общность слов "горох" и "грохот".

CC0 / / Статуя Перуна CC0 / / Статуя Перуна

Как бы то ни было, оба исследователя были уверены, что само имя Горох, которое сейчас не воспринимают всерьез, вплоть до XIV–XV веков считалось обыденным. В древности так могли звать и воина, и вождя.

При чем тут грибы?

В разное время по-разному воспринимался и сюжет про войну Гороха с грибами.