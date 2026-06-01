Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что критики в США мешают ему вести переговоры с Ираном.
- Глава Белого дома выразил уверенность, что Тегеран хочет заключить сделку.
- Он считает, что она будет выгодной для Вашингтона и его союзников.
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Критики в США мешают вести мирные переговоры с Ираном, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Мне намного сложнее должным образом выполнять свою работу и вести переговоры, когда политические дельцы снова и снова твердят, что я должен двигаться быстрее или медленнее, идти на войну или не идти на войну", — написал он в соцсети Truth Social.
При этом американский президент выразил уверенность, что Тегеран действительно хочет заключить сделку, которая, по его словам, будет выгодной для Вашингтона и его союзников.
"Просто откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь, в конце концов все закончится хорошо — так всегда и бывает", — добавил Трамп.
На прошлой неделе Axios утверждал, что стороны договорились начать диалог по иранской ядерной программе и продлить перемирие на 60 дней. Сообщалось, что глава Белого дома пока не дал на это окончательного одобрения, попросив через посредников пару дней на раздумья.
Что же касается проекта будущего мирного соглашения, по данным портала, он дает Ирану месяц на то, чтобы убрать все мины из Ормузского пролива, а Штаты в ответ поэтапно снимут морскую блокаду. Как заявили источники, судоходство будет неограниченным — без пошлин за транзит.
По последним данным, главным препятствием в переговорах остается иранская ядерная программа: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран, Тегеран же с этим не согласен.