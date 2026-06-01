Экс-игрок НФЛ предупредил о вреде кофе перед тренировкой

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Чрезмерное потребление кофеина перед соревнованиями и тренировками может нанести серьезный урон здоровью спортсмена, рассказал в интервью РИА Новости бывший игрок американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Илья Ярощук.
"Однажды перед игрой я принял две таблетки с кофеином по 200 миллиграммов. Это эквивалентно примерно четырем-пяти чашкам кофе. У меня бешено заколотилось сердце, мой пульс резко поднялся", - поделился опытом бывший спортсмен.
Ярощук предупредил, что слишком частое потребление кофеина ведет к накоплению негативных эффектов. В частности, по его словам, могут возникать учащенное сердцебиение, риск обезвоживания, тревожность и нервозность, плохое качество сна, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением и резкие спады энергии.
"Для большинства спортсменов пять-шесть чашек кофе в день - это, скорее всего, слишком много, и такой объем скорее ухудшит спортивные результаты, чем поможет им", - добавил он.
Ярощук, чьи родители приехали в США в 1950-е годы, является одним из немногих русских игроков, выступавших в НФЛ. Он играл за "Сент-Луис Кардиналс", "Сан-Франциско Форти Найнерс", "Майами Долфинс", "Финикс Кардиналс" и "Нью-Ингленд Пэтриотс".