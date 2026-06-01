Израиль и "Хезболла" прекратят огонь, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".
- По заявлению Трампа, израильские войска не будут направлены в Бейрут, а те, что уже находились в пути, развернуты обратно.
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с израильским лидером Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлах" объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь.
"У меня был очень продуктивный звонок с премьер-министром Израиля Биби (Биньямином - ред.) Нетаньяху, и (израильские – ред.) войска не будут направлены в Бейрут, а любые войска, которые уже находились в пути, уже были развернуты обратно. Аналогичным образом, через высокопоставленных представителей, у меня был очень хороший звонок с "Хезболлах", и они согласились, что вся стрельба прекратится - что Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль", – написал американский президент в Truth Social.