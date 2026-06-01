От каких советских товаров сходили с ума на Западе

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Несмотря на миф, что продукция СССР не выдерживала конкуренции с производимой в капстранах, многие товары пользовались повышенным спросом на Западе.

Что же особенно интересовало заграничных покупателей?

Автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа"

Машина стала настоящим прорывом для советского автопрома. У автомобиля был стильный вид, кузов из цельного металла, низкий центр тяжести, хорошая управляемость и достойный по тем временам силовой агрегат.

Уже через три года выпуска "Победу" решили отправить на экспорт. Автомобиль продавали в Бельгию, Финляндию, Швецию, Норвегию и даже в Британию.

Любопытно, что из Европы "Победу" часто "перегоняли" в США. В 1952 и 1953 годах британский журнал Motor и американский Cars в обзорах хвалили машину за плавный ход, высокую проходимость и современный дизайн. Продавались на Западе и другие автомобили, особенно пользовался популярностью грузовик "КамАЗ".

В 1989 году общий объем машин, оборудования и транспортных средств принес в казну СССР 11,3 миллиарда рублей.

Советские фотоаппараты

Особенно популярными были фотоаппараты "Зенит" серии "Е", широко известные среди иностранных фотографов того времени. Есть знаменитый кадр, где молодой Майкл Джексон запечатлен с "Зенитом". Также спрос был и на "ФЭД".

В одном американском журнале даже писали : "В фотографической области советские конструкторы проявили не меньше смелости и оригинальности, чем в области межконтинентальных баллистических ракет".

Аппараты поставляли в 80 стран мира. Если в 1960 году изготавливали лишь 76 тысяч экземпляров, то уже через десять лет начали выпускать 621 тысячу в год. В 1980 году — практически четыре миллиона. Четверть от общего объема экспортировалась. Правда, из-за количества снизилось качество сборки.

Время из Союза

Пользовались успехом за рубежом и советские часы. В 1946 году в СССР по личному указанию Сталина были выпущены часы марки "Победа". Впервые они были сделаны на пензенском заводе, но вскоре их стали производить повсеместно. Часы прославились своей удивительной точностью, длительностью хода на одном заводе (30-36 часов) и надежностью.

В 1953 году их стали экспортировать в Восточную Европу и Китай. На экспорт шли 17 моделей с центральной и боковой секундной стрелкой, различным дизайном и разными названиями. Одно время по производству часов СССР уступал только Швейцарии — например, в 1959 году в СССР было произведено 25 миллионов часов.

Первый Московский часовой завод в 1960-х годах продавал часы Sekonda в Британию и Западную Европу, а завод "Ракета" экспортировал свою продукцию в 30 стран мира. Часы "Рекорд" стали самыми тонкими часами в СССР — их толщина составила всего 2,7 миллиметра. На Всемирной ярмарке в Лейпциге в 1965 году эти часы получили золотую медаль.

Кроме того, продукция "Ракеты" получила ту же награду в 1966 году и Гран-при — на всемирной выставке "Экспо-67" в Монреале.

Радиоприемники и телевизоры

В 1979 году одних радиоприемников СССР продал более миллиона экземпляров. Большую часть из них производили на Рижском радиозаводе. Также среди моделей выделялся "Микро", который делали в Зеленограде. Он имел габариты 43×30×20 миллиметров.

Шли на экспорт магнитофоны "Весна-2" (VEGA-2), приемники "Космос". С 1970-го на экспорт под брендом "Ригонда-М" пошли телевизоры "Электроника". В США и Западную Европу уходили портативные литовские телевизоры "Шилялис" — они были недорогими и довольно качественными.

Шоколадки из СССР

Помимо часов, швейцарцам составлял конкуренцию и советский шоколад. Необходимые пропорции какао и какао-масла делали его плотным и в меру горьким, а европейский был дороже и в меньшей расфасовке.

Именно натуральность советского продукта подкупала европейцев. Особенность шоколада того времени — зернистость, большой размер плитки и доступная цена. Иностранные дипломаты в качестве подарка всегда увозили с собой шоколад и конфеты, которые ценились за натуральную начинку.