Точицкий сменил Филимонова на посту генерального менеджера "Амура"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Никита Точицкий назначен на пост генерального менеджера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур", сообщается в Telegram-канале хабаровской команды.
Он сменил на посту Олега Филимонова, который занимал свою должность с апреля 2025 года. Точицкий на протяжении двух сезонов занимал должность заместителя генерального менеджера клуба.
Отмечается, что заместителем Точицкого станет экс-хоккеист "Амура", "Адмирала", "Локомотива", "Сочи" и "Витязя" Дмитрий Лугин. Филимонову предложена должность в структуре клуба.
По итогам прошедшего сезона "Амур" завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков, и не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина.