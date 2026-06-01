Терешкова лидирует на праймериз ЕР в Ярославской области

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Ярославской области, следует из предварительных результатов праймериз.

"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.