Определились четвертьфинальные пары в женской сетке "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Арина Соболенко (1-й номер посева) сыграет с Дианой Шнайдер (25), Анна Калинская (22) — с Майей Хвалиньской, Элина Свитолина (7) — с Мартой Костюк (15), Мирра Андреева (8) — с Сораной Кырстей (18).
- Матчи женской сетки завершатся в субботу, 6 мая.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стали известны четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде.
Первая ракетка мира Арина Соболенко (1-й номер посева) сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (25), россиянка Анна Калинская (22) - с полькой Майей Хвалиньской, украинка Элина Свитолина (7) - с соотечественницей Мартой Костюк (15), россиянка Мирра Андреева (8) - с румынкой Сораной Кырстей (18).
Матчи женской сетки завершатся в субботу, 6 мая. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.