Определились четвертьфинальные пары в женской сетке "Ролан Гаррос"
Теннис
 
23:15 01.06.2026 (обновлено: 23:30 01.06.2026)
Определились четвертьфинальные пары в женской сетке "Ролан Гаррос"

Стали известны все четвертьфиналистки "Ролан Гаррос"

  • В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Арина Соболенко (1-й номер посева) сыграет с Дианой Шнайдер (25), Анна Калинская (22) — с Майей Хвалиньской, Элина Свитолина (7) — с Мартой Костюк (15), Мирра Андреева (8) — с Сораной Кырстей (18).
  • Матчи женской сетки завершатся в субботу, 6 мая.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стали известны четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде.
Первая ракетка мира Арина Соболенко (1-й номер посева) сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (25), россиянка Анна Калинская (22) - с полькой Майей Хвалиньской, украинка Элина Свитолина (7) - с соотечественницей Мартой Костюк (15), россиянка Мирра Андреева (8) - с румынкой Сораной Кырстей (18).
Матчи женской сетки завершатся в субботу, 6 мая. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
