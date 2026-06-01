Первая ракетка мира Соболенко вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
Теннис
 
23:06 01.06.2026 (обновлено: 01:58 02.06.2026)
Первая ракетка мира Соболенко вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Соболенко обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

© Соцсети теннисисткиАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Соболенко обыграла Наоми Осаку в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В четвертьфинале Соболенко встретится с Дианой Шнайдер.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко обыграла японку Наоми Осаку в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу первой ракетки мира и финалистки предыдущего "Ролан Гаррос". Осака - 16-я ракетка мира. Теннисистки имели соответствующие рейтингу номера посева на турнире. Матч продолжался 1 час 27 минут.
В четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема Соболенко встретится с россиянкой Дианой Шнайдер (25-й номер посева).
Арина Соболенко
2 : 07:56:3
Наоми Осака
