Первая ракетка мира Соболенко вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко обыграла Наоми Осаку в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В четвертьфинале Соболенко встретится с Дианой Шнайдер.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко обыграла японку Наоми Осаку в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу первой ракетки мира и финалистки предыдущего "Ролан Гаррос". Осака - 16-я ракетка мира. Теннисистки имели соответствующие рейтингу номера посева на турнире. Матч продолжался 1 час 27 минут.
В четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема Соболенко встретится с россиянкой Дианой Шнайдер (25-й номер посева).
Roland Garros WTA
01 июня 2026 • начало в 21:30
Завершен