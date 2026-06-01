Серена Уильямс назвала Лондон идеальным местом для возобновления карьеры

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс назвала травяной турнир категории WTA 500 в Лондоне Queen's Club идеальным местом для начала следующей главы в своей карьере после ее возобновления.

В понедельник в соцсетях турнира было объявлено о том, что Уильямс выступит в парном разряде. Американка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года.

"Queen's Club кажется идеальным местом для начала следующей главы. Травяное покрытие подарило мне самые значимые моменты в моей карьере, и я рада вернуться к соревнованиям на одной из самых знаковых арен этого спорта", - цитирует Уильямс официальный сайт Ассоциации лаун-тенниса Великобритании.

Директор соревнований Лаура Робсон выразила удовлетворение тем, что Уильямс вернется на корт именно на турнире в Лондоне, который вернулся в женский календарь в 2025 году после 52-летнего перерыва: "В прошлом году женский теннис совершил историческое возвращение на корты Queen's Club, а теперь на этом престижном стадионе вновь выйдет на корт живая легенда, это очень волнительно для турнира и для болельщиков".

Уильямс 44 года. Она не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур.