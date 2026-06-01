10:41 01.06.2026
Фестиваль настольного тенниса в Москве посетило рекордное число участников

В рамках "Лета в Москве" установлен новый мировой рекорд по настольному теннису

Настольный теннис. Архивное фото
  • В Москве установлен новый мировой рекорд по настольному теннису в рамках проекта «Лето в Москве».
  • Турнир собрал 6 187 спортсменов и прошел 31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новый мировой рекорд по настольному теннису в рамках проекта "Лето в Москве" установлен в столице, турнир посетили 6 187 спортсменов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Фестиваль по настольному теннису прошел в Москве 31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". На площадке было установлено 200 столов и задействовано 100 судей.
"Фестиваль настольного тенниса объединил горожан разных возрастов и с разным уровнем подготовки, 6 187 спортсменов сыграли в массовом турнире по настольному теннису, установив новый мировой рекорд по количеству участников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состязания проходили по олимпийской системе до одного поражения и в соответствии с новыми правилами Федерации настольного тенниса России.
  Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Тайхман
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Рублев
    67426
    36663
  • Теннис
    Завершен
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
    641
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
    5672
    7756
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Швейцария
    Финляндия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Финляндия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    США
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Польша
    Украина
    0
    2
