Фестиваль настольного тенниса в Москве посетило рекордное число участников

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новый мировой рекорд по настольному теннису в рамках проекта "Лето в Москве" установлен в столице, турнир посетили 6 187 спортсменов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Фестиваль по настольному теннису прошел в Москве 31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". На площадке было установлено 200 столов и задействовано 100 судей.
"Фестиваль настольного тенниса объединил горожан разных возрастов и с разным уровнем подготовки, 6 187 спортсменов сыграли в массовом турнире по настольному теннису, установив новый мировой рекорд по количеству участников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состязания проходили по олимпийской системе до одного поражения и в соответствии с новыми правилами Федерации настольного тенниса России.