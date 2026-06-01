Посольство России: Париж не сообщал о действиях в отношении танкера Tagor

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом.
«
"В целом, никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было", - сообщили агентству в дипмиссии.