ВСУ за сутки потеряли более 330 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 330 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белицкое, Грузское, Анновка, Святогоровка, Кучеров Яр Донецкой народной республики и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.