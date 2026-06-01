ВС России перемалывают резервы ВСУ у Рай-Александровки, заявил Пушилин

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВС РФ перемалывают резервы ВСУ, стягивающиеся к Рай-Александровке в Донецкой Народной республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Не прекращаются боестолкновения за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Противник постоянно продолжает стягивать туда резервы, ну а наши подразделения перемалывают силы противника", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.
22 июня 2022, 17:18