09:55 01.06.2026
ВС России перемалывают резервы ВСУ у Рай-Александровки, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Рай-Александровки не прекращаются боестолкновения за стратегическую высоту, заявил глава ДНР Пушилин.
  • ВС России "перемалывают" резервы ВСУ, которые стягиваются к Рай-Александровке.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВС РФ перемалывают резервы ВСУ, стягивающиеся к Рай-Александровке в Донецкой Народной республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Не прекращаются боестолкновения за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Противник постоянно продолжает стягивать туда резервы, ну а наши подразделения перемалывают силы противника", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКраматорскСлавянскДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
