ЛОНДОН, 1 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в Персидском заливе недалеко от побережья Ирака.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 километрах) к юго-востоку от порта Умм-Каср, Ирак. По правому борту грузового судна, которое проходило транзитом через Персидский залив, прогремел мощный взрыв, вызванный попаданием неизвестного снаряда", - говорится в заявлении.
Отмечается, что о последствиях для окружающей среды попадания снаряда в судно на данный момент неизвестно. О целостности судна и состоянии экипажа не сообщается.