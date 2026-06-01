Рейтинг@Mail.ru
UKMTO сообщило об обстреле сухогруза в Персидском заливе - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 01.06.2026
UKMTO сообщило об обстреле сухогруза в Персидском заливе

UKMTO сообщило об обстреле сухогруза в Персидском заливе недалеко от Ирака

© U.S. Navy photoКорабли в Персидском заливе
Корабли в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© U.S. Navy photo
Корабли в Персидском заливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в Персидском заливе недалеко от побережья Ирака.
  • По правому борту грузового судна, которое проходило транзитом через Персидский залив, прогремел мощный взрыв, вызванный попаданием неизвестного снаряда.
ЛОНДОН, 1 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в Персидском заливе недалеко от побережья Ирака.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 километрах) к юго-востоку от порта Умм-Каср, Ирак. По правому борту грузового судна, которое проходило транзитом через Персидский залив, прогремел мощный взрыв, вызванный попаданием неизвестного снаряда", - говорится в заявлении.
Отмечается, что о последствиях для окружающей среды попадания снаряда в судно на данный момент неизвестно. О целостности судна и состоянии экипажа не сообщается.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Россия доработала концепцию безопасности в Персидском заливе, заявил Рябков
Вчера, 16:45
 
В миреПерсидский заливИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала