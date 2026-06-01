ЛОНДОН, 1 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в Персидском заливе недалеко от побережья Ирака.

Отмечается, что о последствиях для окружающей среды попадания снаряда в судно на данный момент неизвестно. О целостности судна и состоянии экипажа не сообщается.