Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ За пять месяцев 2026 года россияне оформили на четверть больше полисов страхования для несовершеннолетних, чем годом ранее.

Чаще всего полисы оформляли для детей 9–14 лет, при этом мальчиков страхуют почти в два раза чаще, чем девочек.

Больше всего детских полисов было оформлено по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм, а также от укусов клещей.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские родители чаще всего оформляют страховку на детей на случай спортивных травм и укусов клещей, причем мальчиков страхуют почти в два раза чаще, чем девочек, свидетельствуют данные "СберСтрахования", с которыми ознакомилось РИА Новости.

В преддверии Дня защиты детей специалисты компании проанализировали портфель и выяснили, что за пять месяцев 2026 года россияне оформили на четверть больше полисов для несовершеннолетних, чем годом ранее.

"Чаще всего полисы оформляли для детей 9–14 лет — на них пришлось 61% договоров. При этом мальчиков страхуют чаще, чем девочек — 64% от всех полисов против 36%", - сообщает страховщик.

Всего в январе–мае текущего года россияне заключили в страховой компании 469 тысяч страховых договоров по программам защиты от несчастных случаев и травм, укусов клещей и инцидентов в путешествиях.

Больше всего детских полисов было оформлено по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм. Из них большую часть приобрели для юных спортсменов: 370 тысяч полисов — на 22% больше, чем в прошлом году. Еще 6 тысяч детей застраховали от травм, полученных в быту, на улице или в школе.

На втором месте по количеству оформлений — полисы защиты от укусов клещей. По данным страховщика, для несовершеннолетних заключили более 75 тысяч таких договоров — на 49% больше, чем годом ранее.