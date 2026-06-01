Мальчиков в России страхуют в два раза чаще, чем девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За пять месяцев 2026 года россияне оформили на четверть больше полисов страхования для несовершеннолетних, чем годом ранее.
- Чаще всего полисы оформляли для детей 9–14 лет, при этом мальчиков страхуют почти в два раза чаще, чем девочек.
- Больше всего детских полисов было оформлено по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм, а также от укусов клещей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские родители чаще всего оформляют страховку на детей на случай спортивных травм и укусов клещей, причем мальчиков страхуют почти в два раза чаще, чем девочек, свидетельствуют данные "СберСтрахования", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В преддверии Дня защиты детей специалисты компании проанализировали портфель и выяснили, что за пять месяцев 2026 года россияне оформили на четверть больше полисов для несовершеннолетних, чем годом ранее.
"Чаще всего полисы оформляли для детей 9–14 лет — на них пришлось 61% договоров. При этом мальчиков страхуют чаще, чем девочек — 64% от всех полисов против 36%", - сообщает страховщик.
Всего в январе–мае текущего года россияне заключили в страховой компании 469 тысяч страховых договоров по программам защиты от несчастных случаев и травм, укусов клещей и инцидентов в путешествиях.
Больше всего детских полисов было оформлено по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм. Из них большую часть приобрели для юных спортсменов: 370 тысяч полисов — на 22% больше, чем в прошлом году. Еще 6 тысяч детей застраховали от травм, полученных в быту, на улице или в школе.
На втором месте по количеству оформлений — полисы защиты от укусов клещей. По данным страховщика, для несовершеннолетних заключили более 75 тысяч таких договоров — на 49% больше, чем годом ранее.
На третьем месте — полисы для путешественников, которые обеспечивают медицинскую помощь в поездках по России и за рубежом. С начала года по этой программе застраховали 17 тысяч несовершеннолетних — на 12% больше, чем за январь–май 2025 года.