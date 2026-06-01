В Минераловодском округе Ставрополья ввели режим ЧС из-за паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Минераловодском округе Ставропольского края ввели режим ЧС муниципального уровня из-за паводка.
- Подтопление затронуло район Минеральных Вод и село Левокумка, вода зашла в 36 домовладений.
ПЯТИГОРСК, 1 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Минераловодском округе Ставропольского края из-за паводка, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Из-за нового притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка. Вода зашла в 36 домовладений. Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня", – написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в регионе подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации. Минераловодский округ одновременно устраняет последствия сильного града, в результате которого повреждено более 60 крыш.
По словам губернатора, введение в округе режима ЧС муниципального уровня позволит быстрее направлять необходимую помощь.
В Дагестане мужчину унесло течением реки
31 мая, 23:02