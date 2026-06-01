Рейтинг@Mail.ru
В Минераловодском округе Ставрополья ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 01.06.2026 (обновлено: 14:53 01.06.2026)
В Минераловодском округе Ставрополья ввели режим ЧС из-за паводка

Владимиров: режим ЧС ввели в Минераловодском округе Ставрополья из-за паводка

© Фото : Владимиров Владимиров/MAXПаводок в Минераловодском округе Ставропольского края
Паводок в Минераловодском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Владимиров Владимиров/MAX
Паводок в Минераловодском округе Ставропольского края
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минераловодском округе Ставропольского края ввели режим ЧС муниципального уровня из-за паводка.
  • Подтопление затронуло район Минеральных Вод и село Левокумка, вода зашла в 36 домовладений.
ПЯТИГОРСК, 1 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Минераловодском округе Ставропольского края из-за паводка, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Из-за нового притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка. Вода зашла в 36 домовладений. Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня", – написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в регионе подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации. Минераловодский округ одновременно устраняет последствия сильного града, в результате которого повреждено более 60 крыш.
По словам губернатора, введение в округе режима ЧС муниципального уровня позволит быстрее направлять необходимую помощь.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Дагестане мужчину унесло течением реки
31 мая, 23:02
 
ПроисшествияСтавропольский крайМинеральные ВодыВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала