Голикова рассказала о восстановлении документов после удара ВСУ по колледжу

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проводится работа по восстановлению документов, которые были утрачены в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Сейчас активно мы проводим работу по восстановлению утраченных документов и учебной документации, которая, к сожалению, тоже пострадала в результате этой атаки", - сказала Голикова на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.