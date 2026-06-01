Сербы принесли соболезнования из-за теракта в ЛНР, сообщил посол России

БЕЛГРАД, 1 июн – РИА Новости. Жители Сербии, простые граждане, предприниматели и официальные лица, с первых же часов массово обращались в посольство России, чтобы выразить искренние и глубокие соболезнования в связи с жертвами теракта в Старобельске, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

В понедельник, в Международный день защиты детей, перед посольством России в центре Белграда состоялась церемония памяти жертв теракта в Старобельске . Цветы у информационного стенда с фотографиями погибших у центрального входа в российское посольство возложили член Совфеда Елена Афанасьева и посол РФ.

"Что касается реакции в Сербии , хочу поблагодарить сербов, прежде всего говорю о гражданах Сербии, простых людях, которые массово буквально в первые часы после трагедии и преступного террористического акта киевского режима стали обращаться с соболезнованиями, выражали сочувствие и глубочайшие искренние сопереживания", - сказал Боцан-Харченко собравшимся.

Он уточнил, что среди них были люди, занимающие официальные посты, предприниматели и обычные люди.

"Главная черта массовой реакции в Сербии, что эта боль пронизывает все слои общества. Эта боль связана и с объективным пониманием ситуации и с теми еще недавними событиями, агрессией НАТО на Сербию, где схожие преступления имели место, достаточно вспомнить памятник детям, которые погибли от натовских ударов", - отметил посол РФ.

Он подчеркнул, что в отличие от европейских СМИ стран Запада, промолчавших об ударе в Старобельске, сербские масс-медиа "стремятся к объективности".