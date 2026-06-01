Сербы принесли соболезнования из-за теракта в ЛНР, сообщил посол России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Сербии массово обращались в посольство России, чтобы выразить соболезнования в связи с жертвами теракта в Старобельске.
- В Международный день защиты детей перед посольством России в Белграде состоялась церемония памяти жертв теракта в Старобельске.
- Посол России в Сербии отметил, что сербские масс-медиа, в отличие от европейских СМИ стран Запада, стремятся к объективности в освещении удара в Старобельске.
БЕЛГРАД, 1 июн – РИА Новости. Жители Сербии, простые граждане, предприниматели и официальные лица, с первых же часов массово обращались в посольство России, чтобы выразить искренние и глубокие соболезнования в связи с жертвами теракта в Старобельске, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
В понедельник, в Международный день защиты детей, перед посольством России в центре Белграда состоялась церемония памяти жертв теракта в Старобельске. Цветы у информационного стенда с фотографиями погибших у центрального входа в российское посольство возложили член Совфеда Елена Афанасьева и посол РФ.
"Что касается реакции в Сербии, хочу поблагодарить сербов, прежде всего говорю о гражданах Сербии, простых людях, которые массово буквально в первые часы после трагедии и преступного террористического акта киевского режима стали обращаться с соболезнованиями, выражали сочувствие и глубочайшие искренние сопереживания", - сказал Боцан-Харченко собравшимся.
Он уточнил, что среди них были люди, занимающие официальные посты, предприниматели и обычные люди.
"Главная черта массовой реакции в Сербии, что эта боль пронизывает все слои общества. Эта боль связана и с объективным пониманием ситуации и с теми еще недавними событиями, агрессией НАТО на Сербию, где схожие преступления имели место, достаточно вспомнить памятник детям, которые погибли от натовских ударов", - отметил посол РФ.
Он подчеркнул, что в отличие от европейских СМИ стран Запада, промолчавших об ударе в Старобельске, сербские масс-медиа "стремятся к объективности".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Позже российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что, как бы ни пытался оправдываться Киев, удар по Старобельску является террористическим актом.