США резко нарастят расходы на создание самолета шестого поколения F-47

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. ВВС США увеличили финансирование на разработку истребителя нового поколения F-47 на 65% в 2027 финансовом году, так как проект переходит в фазу реального проектирования и строительства, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы ведомства.

На проект было запрошено 3,05 миллиарда долларов в 2026 финансовом году и 5,04 миллиарда - в 2027-м, следует из изученных РИА Новости документов.

Из бюджета на 2027 год 4,92 миллиарда предназначено непосредственно для разработки и испытаний самолета. Еще 116,8 миллиона долларов выделяется на административное сопровождение программы.

Финансирование останется высоким в ближайшие годы. Так, в 2028 году ожидается бюджетный запрос свыше 5,2 миллиарда долларов, а до 2030 года - не менее 3,2 миллиарда ежегодно, следует из бюджетных документов. Этап инженерной разработки и производства продлится до 2031 года.