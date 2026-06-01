04:06 01.06.2026 (обновлено: 06:10 01.06.2026)
США резко нарастят расходы на создание самолета шестого поколения F-47

ВВС США увеличили финансирование на разработку истребителя F-47 на 65 процентов

© United States Air Force
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВВС США увеличили финансирование на разработку истребителя нового поколения F-47 на 65% в 2027 финансовом году.
  • На проект было запрошено 3,05 миллиарда долларов в 2026 финансовом году и 5,04 миллиарда — в 2027-м.
  • Финансирование останется высоким в ближайшие годы: в 2028 году ожидается бюджетный запрос свыше 5,2 миллиарда долларов, а до 2030 года — не менее 3,2 миллиарда ежегодно.
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. ВВС США увеличили финансирование на разработку истребителя нового поколения F-47 на 65% в 2027 финансовом году, так как проект переходит в фазу реального проектирования и строительства, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы ведомства.
На проект было запрошено 3,05 миллиарда долларов в 2026 финансовом году и 5,04 миллиарда - в 2027-м, следует из изученных РИА Новости документов.
Из бюджета на 2027 год 4,92 миллиарда предназначено непосредственно для разработки и испытаний самолета. Еще 116,8 миллиона долларов выделяется на административное сопровождение программы.
Финансирование останется высоким в ближайшие годы. Так, в 2028 году ожидается бюджетный запрос свыше 5,2 миллиарда долларов, а до 2030 года - не менее 3,2 миллиарда ежегодно, следует из бюджетных документов. Этап инженерной разработки и производства продлится до 2031 года.
В марте 2025 года президент США Дональд Трамп представил истребитель F-47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет самый продвинутый, мощный и смертоносный самолет из когда-либо созданных, и сообщил, что экспериментальная версия уже почти пять лет летает в тайне от всех.
