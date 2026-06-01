МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, говорится в опубликованной в понедельник сводке Минобороны РФ.

"Южная" и другие российские группировки нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли порядка 1335 военнослужащих.

Кроме того, украинские войска лишились семи боевых бронированных машин, 11 артиллерийских орудий и восьми станций радиоэлектронной борьбы.

Авиация, ударные дроны и артиллерия группировок ВС РФ поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 233 беспилотника самолетного типа. Также МО РФ сообщило утром об уничтожении 72 украинских дронов вне зоны спецоперации.

Шаг за шагом к опасной черте

ВСУ всю ночь на понедельник наносили удары по транспортному цеху и электроподстанции Запорожской АЭС , а также по жилой инфраструктуре, уничтожены автобусы и грузовые автомобили, заявил гендиректор " Росатома Алексей Лихачев в эфире Первого канала. Ежедневно, по его словам, ЗАЭС и город-спутник Энергодар подвергаются 50-60 ударам с украинской стороны.

Он подчеркнул, что в принципы работы МАГАТЭ входит "неправильная политкорректность или неточное понимание профессионализма". Так, организация постоянно умалчивает, что удары по станции наносят именно ВСУ. При таком попустительстве Киев шаг за шагом приближается к опасной черте, отметил Лихачев.

Глава "Росатома" напомнил, что на территории станции, в том числе на открытых площадках, находятся порядка 2,6 тысячи тонн отработавшего и свежего ядерного топлива. Если ВСУ нанесут по ним удар, под серьезным риском окажутся территория Украины и сопредельных западных государств.

Подлость ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области 112 БПЛА, с дронов было сброшено не менее семи взрывных устройств, под удар попали 44 населенных пункта, сообщили в региональном оперштабе.

Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский . По его словам, российская сторона прорабатывает оптимальный формат такого мероприятия с учетом особенностей работы ОБСЕ.

Воссоединились порядка 80 семей

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат помог в воссоединении порядка 80 семей из РФ и Украины, в их числе почти 50 детей, всего 101 человек. Кроме того, силами аппарата удалось добиться возвращения 165 курских жителей, из которых 16 - дети.

Она также сообщила, что аппарат ведет работу по уточнению числа удерживаемых на Украине жителей Курской области . Кроме того, Лантратова анонсировала встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом по вопросам возвращения жителей Курской области и посещения военнопленных. Встреча состоится, как предполагает Лантратова, во время следующего обмена пленными.

Иск зарегистрирован

Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента Совета ЕС , касающийся механизма, который рассматривает активы Банка России как инструмент финансовой поддержки Украины, свидетельствуют данные судебной базы суда.

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Украине для получения первого транша кредита ЕС еще нужно завершить ряд технических этапов, а Брюссель проверит, выполнены ли условия.

Сократится на треть