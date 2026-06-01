Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 июня 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Тихоновку в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 671 самолет, 284 вертолета, 154 322 беспилотника, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 568 танков и других бронемашин, 1 729 реактивных систем залпового огня, 35 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 63 022 единицы автомобильной техники.