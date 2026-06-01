Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты БПЛА группировки войск «Север» уничтожили 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-Яга» в Сумской области за сутки.

Уничтожение вражеских БПЛА осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью и мобильных огневых групп.

Расчеты дронов войск беспилотных систем «Севера» круглосуточно дежурят в небе и продолжают выявлять и уничтожать различные цели.

КУРСК, 1 июн – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили с помощью тарана 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга" в Сумской области за сутки, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".

"В ходе выполнения боевых задач в ночное время вели активную работу по уничтожению вражеских БПЛА. Поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью и мобильными огневыми группами", – сообщил агентству "Велес".

По словам военнослужащего, расчеты дронов войск беспилотных систем "Севера" круглосуточно дежурят в небе и продолжают выявлять и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА, пункты управления, блиндажи, боевую технику, а также живую силу ВСУ