Расчеты БПЛА уничтожили 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ в Сумской области
07:24 01.06.2026
Расчеты БПЛА уничтожили 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка"
Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка"
Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка". Архивное фото
  • Расчеты БПЛА группировки войск «Север» уничтожили 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-Яга» в Сумской области за сутки.
  • Уничтожение вражеских БПЛА осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью и мобильных огневых групп.
  • Расчеты дронов войск беспилотных систем «Севера» круглосуточно дежурят в небе и продолжают выявлять и уничтожать различные цели.
КУРСК, 1 июн – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили с помощью тарана 19 тяжелых гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга" в Сумской области за сутки, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".
"В ходе выполнения боевых задач в ночное время вели активную работу по уничтожению вражеских БПЛА. Поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков, FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью и мобильными огневыми группами", – сообщил агентству "Велес".
По словам военнослужащего, расчеты дронов войск беспилотных систем "Севера" круглосуточно дежурят в небе и продолжают выявлять и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА, пункты управления, блиндажи, боевую технику, а также живую силу ВСУ.
"Всего за сутки на нашем направлении было уничтожено 19 гексакоптеров ВСУ типа "Баба-Яга", - заключил собеседник агентства.
