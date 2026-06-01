ВС России уничтожили более десяти антенн ВСУ в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 01.06.2026
ВС России уничтожили более десяти антенн ВСУ в Харьковской области

Расчеты FPV-дронов уничтожили более десяти антенн ВСУ в Харьковской области

Российский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской армии уничтожили более 10 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области за прошедшую неделю.
  • При обнаружении станций и антенн военнослужащие проводят доразведку целей и поражают средства связи, генераторы и личный состав подразделений связи.
  • По данным радиоперехватов, при перебоях со связью среди украинских военных фиксируются признаки дезорганизации.
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской армии за прошедшую неделю уничтожили свыше десяти антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Бизон".
"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - рассказал командир взвода.
Он добавил, что при обнаружении станций и антенн военнослужащие проводят доразведку целей, после чего поражают как сами средства связи, так и генераторы, обеспечивающие их питание, а также личный состав подразделений связи. По его утверждению, сокращение возможностей противника по управлению подразделениями напрямую влияет на обстановку на линии соприкосновения.
Российский военнослужащий отметил, что, по данным радиоперехватов, при возникновении перебоев со связью среди украинских военных фиксируются признаки дезорганизации. "Бизон" добавил, что благодаря слаженной работе разведывательных и ударных беспилотников и постоянному контролю за передвижениями противника удается выявлять и уничтожать замаскированные узлы связи.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
