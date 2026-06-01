Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 1 июн – РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области замаскированную в лесном массиве гаубицу ВСУ американского производства калибра 105 миллиметров М-101, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Саян".
"Воздушная разведка обнаружила гаубицу М-101 ВСУ, замаскированную в одном из лесных массивов. Через командный пункт мы получили координаты и направили на цель расчеты дронов, которые дежурили в воздухе", – сообщил агентству "Саян".
По словам военнослужащего, путем слаженной работы расчетов FPV-дронов, цель была полностью уничтожена.
"Также специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника. Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боесоприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону в Сумской области", – говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18