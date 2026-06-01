Расчеты FPV-дронов уничтожили в Сумской области замаскированную гаубицу ВСУ

КУРСК, 1 июн – РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области замаскированную в лесном массиве гаубицу ВСУ американского производства калибра 105 миллиметров М-101, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Саян".

"Также специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника. Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боесоприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону в Сумской области", – говорится в сообщении.