Водитель "Камаза" ВС России на большой скорости увернулся от дрона

ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Водитель 45-й инженерной бригады группировки войск "Запад" с позывным "Кедр" рассказал РИА Новости, что, находясь за рулем "Камаза", смог на большой скорости увернуться от летевшего прямо в автомобиль FPV-дрона.
"Видим: летит прямо на нас. Я резко повернул вправо и влево. Получилось увернуться. Если бы я задержался с поворотом, я думаю, машина бы опрокинулась, так как скорость была 80-85 километров в час", - рассказал "Кедр".
По словам собеседника агентства, определитель дронов показывал высокий сигнал. В связи с этим боец был изначально готов к маневру и выбрал такую траекторию, по которой было удобно уклониться.
День военного автомобилиста отмечался в Вооруженных силах Российской Федерации 29 мая. Он был учрежден приказом министра обороны 24 февраля 2000 года. Создателем автомобильных войск России считается Петр Секретов. Он возглавил в 1910 году первую Учебную автороту, затем - автомобильную школу, а позже стал командующим автомобильными частями русской армии.
