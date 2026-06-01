Водитель "Камаза" ВС России на большой скорости увернулся от дрона
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 01.06.2026
Водитель "Камаза" ВС России на большой скорости увернулся от дрона

Водитель "Камаза" ВС России увернулся от летевшего прямо в автомобиль FPV-дрона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО
Военнослужащий в кабине военного грузовика в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель 45-й инженерной бригады группировки войск «Запад» с позывным «Кедр» на большой скорости увернулся от летевшего прямо в автомобиль FPV-дрона.
  • Определитель дронов показывал высокий сигнал, и боец был готов к маневру.
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Водитель 45-й инженерной бригады группировки войск "Запад" с позывным "Кедр" рассказал РИА Новости, что, находясь за рулем "Камаза", смог на большой скорости увернуться от летевшего прямо в автомобиль FPV-дрона.
"Видим: летит прямо на нас. Я резко повернул вправо и влево. Получилось увернуться. Если бы я задержался с поворотом, я думаю, машина бы опрокинулась, так как скорость была 80-85 километров в час", - рассказал "Кедр".
Водитель ВС России совершил более двух тысяч боевых выездов на передовую
По словам собеседника агентства, определитель дронов показывал высокий сигнал. В связи с этим боец был изначально готов к маневру и выбрал такую траекторию, по которой было удобно уклониться.
День военного автомобилиста отмечался в Вооруженных силах Российской Федерации 29 мая. Он был учрежден приказом министра обороны 24 февраля 2000 года. Создателем автомобильных войск России считается Петр Секретов. Он возглавил в 1910 году первую Учебную автороту, затем - автомобильную школу, а позже стал командующим автомобильными частями русской армии.
