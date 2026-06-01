Российские десантники с помощью дрона уничтожили броневик ВСУ Hummer - РИА Новости, 01.06.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 01.06.2026 (обновлено: 05:48 01.06.2026)
Российские десантники с помощью дрона уничтожили броневик ВСУ Hummer

Десантники "Днепра" в сумерках уничтожили дроном броневик ВСУ Hummer

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десантники российской группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дрона выявили и уничтожили тяжелую боевую бронированную машину ВСУ производства США Hummer.
  • Hummer был дополнительно усилен пассивной антидроновой защитой.
  • FPV-дрон ударил в двигатель броневика, после чего машина была добита другими ударными квадрокоптерами.
ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Десантники российской группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дрона, работавшего в режиме "свободной охоты" в сумерках, выявили и уничтожили тяжелую боевую бронированную машину ВСУ производства США Hummer, дополнительно усиленную пассивной антидроновой защитой, сообщил РИА Новости замкомбата войск беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным "Скала".
"Сожгли не так давно Hummer - автомобиль, который поставлен из США. На таких машинах не ездят простые мобилизованные, которых мобилизовали ТЦКшники. Это именно военный бронированный Hummer, но плюсом еще был обварен "мангалом". Сначала попали ему в двигатель, после чего он остановился", - сказал замкомбата.
По словам офицера, Hummer появился в сумерках и выдвигался утром с каким-то имуществом. "У меня находился ударный коптер в небе в "свободной охоте". Он разведывал логистические маршруты, по которым передвигается противник", - рассказал боец.
Российский FPV-дрон ударил в двигатель броневика ВСУ американского производства.
"Личный состав спешивался. И уже второй и третий квадрокоптер ударного типа добили, сожгли этот автомобиль", - пояснил военный.
