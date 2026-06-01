Российские военные уничтожили 80 пунктов управления дронами ВСУ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 80 пунктов управления дронами ВСУ, сообщили в двух группировках войск.

« "Вскрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 19 наземных робототехнических комплексов", — сказал начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма.

По его словам, расчеты ПВО и мобильные огневые группы также сбили 37 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых гексакоптеров противника.

В свою очередь, офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов заявил, что в зоне ее ответственности ВСУ потеряли 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 БПЛА.