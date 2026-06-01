Водитель ВС России совершил более двух тысяч боевых выездов на передовую

ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Водитель 45-й инженерной бригады ВС РФ совершил более 2 тысяч боевых выездов на передовую в зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Запад" с позывным "Кедр".

"Ну, я даже толком не считал, но, наверное, уже более пары тысяч выездов было у меня за три с половиной года... На выезд особо никак не настроишься: просто помолились, сели и поехали. Задачи никто не отменял - нужно ехать", - рассказал "Кедр".

По словам военного, водитель всегда больше переживает за сослуживцев, которых он везет, так как несет большую ответственность за жизни товарищей.

"Я больше переживаю, когда у меня внутри много людей находится. То есть, когда сам еду, я поспокойнее себя чувствую. А так - это ответственность большая все время, за жизнь своих братьев. Ну, мысли об этом, конечно, никогда не отпускают. Глядишь на 360 градусов", - подытожил военнослужащий.