Водитель ВС России совершил более двух тысяч боевых выездов на передовую
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 01.06.2026 (обновлено: 09:52 01.06.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель 45-й инженерной бригады ВС РФ совершил более 2 тысяч боевых выездов на передовую в зоне специальной военной операции.
  • По словам военнослужащего группировки войск «Запад» с позывным «Кедр», водитель всегда больше переживает за сослуживцев, которых он везет.
  • «Кедр» отметил, что чувствует большую ответственность за жизни товарищей.
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Водитель 45-й инженерной бригады ВС РФ совершил более 2 тысяч боевых выездов на передовую в зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Запад" с позывным "Кедр".
"Ну, я даже толком не считал, но, наверное, уже более пары тысяч выездов было у меня за три с половиной года... На выезд особо никак не настроишься: просто помолились, сели и поехали. Задачи никто не отменял - нужно ехать", - рассказал "Кедр".
По словам военного, водитель всегда больше переживает за сослуживцев, которых он везет, так как несет большую ответственность за жизни товарищей.
"Я больше переживаю, когда у меня внутри много людей находится. То есть, когда сам еду, я поспокойнее себя чувствую. А так - это ответственность большая все время, за жизнь своих братьев. Ну, мысли об этом, конечно, никогда не отпускают. Глядишь на 360 градусов", - подытожил военнослужащий.
День военного автомобилиста отмечался в Вооруженных силах Российской Федерации 29 мая. Он был учрежден приказом министра обороны 24 февраля 2000 года. Создателем автомобильных войск России считается Петр Секретов. Он возглавил в 1910 году первую Учебную автороту, затем автомобильную школу, а позже стал командующим автомобильными частями русской армии.
