Российский военный рассказал про самый востребованный дрон на СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Дрон "ПВХ-1" является самым востребованным беспилотником в российских войсках в настоящее время, он может выполнять сразу несколько функций, в том числе осуществлять дистанционное минирование, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным "Донор".
"Самый востребованный сейчас "ПВХ-1". Он максимально удобный, дешевый и простой", - сказал он.
"Донор" отметил, что это многоцелевой беспилотник, который может выполнять функции ударного дрона, осуществлять дистанционное минирование, а также вести разведку.
В войсках "ПВХ-1" используется уже не первый год. "Их у нас достаточно", - добавил военнослужащий.
22 июня 2022, 17:18