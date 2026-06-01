Путин поручил расширить практику предоставления соцуслуг участникам СВО

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал расширить в регионах практику предоставления участникам СВО и их семьям соцуслуг в рамках исполнения социального заказа.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления расширить практику предоставления участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 ноября 2026 года. Ответственные - высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.