В Кировской области создали подразделение БАРС для подавления БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировской области создали подразделения БАРС для защиты от беспилотников.
- Мобильные огневые группы подразделения «Барс» будут прикрывать «небо» области от атаки беспилотных летательных аппаратов.
- В «Барс» вошли граждане, заключившие контракт о нахождении в мобилизационном резерве, для них предусмотрены ежемесячные выплаты и сохранение среднего заработка по месту работы.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Подразделения БАРС (Боевой армейский резерв страны) создали в Кировской области для защиты от беспилотников, сообщил глава региона Александр Соколов.
"Для защиты критически важных объектов области по поручению президента Владимира Владимировича Путина сформировали мобильные огневые группы подразделения "Барс". Они будут прикрывать наше "небо" от атаки беспилотных летательных аппаратов. Чтобы нашим жителям было спокойнее, а предприятия могли спокойно работать", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
В Киеве объявили воздушную тревогу
Вчера, 20:26
Он отметил, что в пользовании подразделения находятся автомобили и необходимые технические средства.
"В "Барс" вошли граждане, заключившие контракт о нахождении в мобилизационном резерве. Для них предусмотрены ежемесячные выплаты, денежное довольствие и сохранение среднего заработка по месту работы. Все обеспечение мы берем на себя", - подчеркнул губернатор Кировской области.