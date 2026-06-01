Кабулов: соглашение с Афганистаном о ВТС предусматривает новые контракты

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Соглашение РФ и Афганистана о военно-техническом сотрудничестве носит рамочный характер, но в нем предусмотрена возможность заключения контрактов на поставки различных систем, заявил РИА Новости советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Кабулов при этом подчеркнул, что в настоящий момент речь идет в первую очередь о ремонте и восстановлении техники российского и советского производства, имеющейся на вооружении у Афганистана.
"Соглашение носит рамочный характер, практический", - сказал Кабулов.
"Эта правовая база дает возможность заключать договорённости, контракты и по другим системам. На данном этапе речь идет в основном о ремонте и восстановлении различной военной техники, которая имеется у Афганистана", - пояснил он.
Россия и Афганистан 27 мая подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Подписание документа состоялось на проходившем в Московской области 26-29 мая Международном форуме по безопасности. Минобороны Афганистана 31 мая заявило, что практическая работа по соглашению начнется в ближайшие дни.