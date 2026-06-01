Кабулов: соглашение с Афганистаном о ВТС предусматривает новые контракты

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Соглашение РФ и Афганистана о военно-техническом сотрудничестве носит рамочный характер, но в нем предусмотрена возможность заключения контрактов на поставки различных систем, заявил РИА Новости советник министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Эта правовая база дает возможность заключать договорённости, контракты и по другим системам. На данном этапе речь идет в основном о ремонте и восстановлении различной военной техники, которая имеется у Афганистана", - пояснил он.