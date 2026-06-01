Смолов вспомнил о "Кофемании" после встречи с Махачевым и Хабибом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов вспомнил о кафе "Кофемания" после встречи с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Исламом Махачевым и бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Смолов опубликовал фото с Нурмагомедовым и Махачевым в своем Telegram-канале с подписью "Теперь чо кофемания?!"
В апреле суд в Москве прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании". Смолов, обвинявшийся по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.
Смолову 36 лет. Последним профессиональным клубом форварда бмыл "Краснодар", с которым он стал чемпионом России в сезоне-2024/25. После ухода из команды летом 2025 года Смолов провел три матча за команду Медийной футбольной лиги (МФЛ) Broke Boys в Кубке России, отметившись тремя забитыми мячами.