Футболист Федор Смолов (в центре), обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев (слева) и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (справа)

© Фото : Telegram-канал Федора Смолова Футболист Федор Смолов (в центре), обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев (слева) и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (справа)

Смолов вспомнил о "Кофемании" после встречи с Махачевым и Хабибом

Краткий пересказ от РИА ИИ Федор Смолов опубликовал фото с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым в своем Telegram-канале с подписью "Теперь чо кофемания?!".

Суд в Москве прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании", после того как стороны заключили мировое соглашение.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов вспомнил о кафе "Кофемания" после встречи с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Исламом Махачевым и бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Смолов опубликовал фото с Нурмагомедовым Махачевым в своем Telegram-канале с подписью "Теперь чо кофемания?!"

В апреле суд в Москве прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании". Смолов, обвинявшийся по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.