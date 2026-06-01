В Смоленске начал работу центр развития настольного тенниса

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Центр развития настольного тенниса открыли в Смоленске, его площадь превышает 1,3 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Комплекс расположен на проспекте Гагарина. Объект построен при поддержке Федерации настольного тенниса России и центра развития спорта Смоленской области, отметил Анохин. Здесь смогут одновременно заниматься почти 50 спортсменов.

В церемонии открытия принял участие заместитель председателя Государственной думы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

В зале установлено 12 теннисных столов, соответствующих всем нормативным требованиям. Обустроены раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и инвентарная. В центре созданы условия для маломобильных граждан, подчеркнул глава региона.

"Со строительством центра развитие профессионального и массового спорта получит в регионе новый импульс. За четыре года число теннисистов в Смоленской области выросло вдвое, а 13 спортсменов имеют разряд "Кандидат в мастера спорта России"", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Подобный спортивный объект появится еще в одном из городов Смоленской области. Он также будет создан при поддержке Федерации настольного тенниса России.