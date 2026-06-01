Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске начал работу центр развития настольного тенниса - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:45 01.06.2026
В Смоленске начал работу центр развития настольного тенниса

Анохин: центр развития настольного тенниса открылся в Смоленске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНастольный теннис
Настольный теннис - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Настольный теннис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Центр развития настольного тенниса открыли в Смоленске, его площадь превышает 1,3 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Комплекс расположен на проспекте Гагарина. Объект построен при поддержке Федерации настольного тенниса России и центра развития спорта Смоленской области, отметил Анохин. Здесь смогут одновременно заниматься почти 50 спортсменов.
В церемонии открытия принял участие заместитель председателя Государственной думы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.
В зале установлено 12 теннисных столов, соответствующих всем нормативным требованиям. Обустроены раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и инвентарная. В центре созданы условия для маломобильных граждан, подчеркнул глава региона.
"Со строительством центра развитие профессионального и массового спорта получит в регионе новый импульс. За четыре года число теннисистов в Смоленской области выросло вдвое, а 13 спортсменов имеют разряд "Кандидат в мастера спорта России"", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Подобный спортивный объект появится еще в одном из городов Смоленской области. Он также будет создан при поддержке Федерации настольного тенниса России.
В рамках церемонии открытия состоялся показательный матч. На корт вышли мастер спорта России Алексей Головинский и кандидат в мастера спорта Алексей Богачёв.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Анохин: новый плавательный бассейн станет частью спорткластера в Вязьме
30 мая, 21:28
 
Смоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала