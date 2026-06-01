В России ввели скидку на проезд по платным дорогам для многодетных семей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Автодор" до октября ввел скидку 15% для многодетных семей на проезд по платным дорогам, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

"Конечно, мы не забываем про тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле. Например, для многодетных семей госкомпания " Автодор " снова ввела скидку 15% на проезд по платным дорогам до конца сентября", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.

Он рассказал, что прошлом году этой возможностью воспользовались более 11 тысяч семей.

"Мы видим, что такая мера очень востребована", - отметил Никитин