20:33 01.06.2026
В России ввели скидку на проезд по платным дорогам для многодетных семей

Московский скоростной диаметр. Архивное фото
  • Госкомпания «Автодор» до конца сентября ввела скидку 15% для многодетных семей на проезд по платным дорогам.
  • Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что в прошлом году этой возможностью воспользовались более 11 тысяч семей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Автодор" до октября ввел скидку 15% для многодетных семей на проезд по платным дорогам, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
"Конечно, мы не забываем про тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле. Например, для многодетных семей госкомпания "Автодор" снова ввела скидку 15% на проезд по платным дорогам до конца сентября", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.
Он рассказал, что прошлом году этой возможностью воспользовались более 11 тысяч семей.
"Мы видим, что такая мера очень востребована", - отметил Никитин.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
