В России ввели скидку на проезд по платным дорогам для многодетных семей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Автодор" до октября ввел скидку 15% для многодетных семей на проезд по платным дорогам, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
"Конечно, мы не забываем про тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле. Например, для многодетных семей госкомпания "Автодор" снова ввела скидку 15% на проезд по платным дорогам до конца сентября", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.
Он рассказал, что прошлом году этой возможностью воспользовались более 11 тысяч семей.
"Мы видим, что такая мера очень востребована", - отметил Никитин.
