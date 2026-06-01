Один из охотников, задержанных по подозрению в убийстве во время охоты в Кемеровской области

Один из охотников, задержанных по подозрению в убийстве во время охоты в Кемеровской области

В Кузбассе задержали троих охотников по подозрению в убийстве подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка.

По предварительной версии, к убийству причастны трое мужчин, один из которых выстрелил в потерпевшего по наводке товарищей.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

БАРНАУЛ, 1 июн – РИА Новости. Трое охотников задержаны по подозрению в убийстве в лесу 17-летнего подростка в Кузбассе, стрелявший, предположительно, действовал по наводке товарищей, сообщили в СУСК по Кемеровской области.

"Следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу по факту убийства 17-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночное время 31 мая 2026 года на участке лесного массива недалеко от села Междугорное обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении

Предварительно, к убийству причастны трое мужчин, "один из которых, находясь на охоте, по наводке товарищей произвел выстрел в сторону потерпевшего".

"В настоящее время следователем СК подозреваемые задержаны, с их участием проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.