14:10 01.06.2026 (обновлено: 14:23 01.06.2026)
В Кузбассе задержали троих охотников по подозрению в убийстве подростка

© Следком Кузбаса/MAX
Один из охотников, задержанных по подозрению в убийстве во время охоты в Кемеровской области
Один из охотников, задержанных по подозрению в убийстве во время охоты в Кемеровской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка.
  • По предварительной версии, к убийству причастны трое мужчин, один из которых выстрелил в потерпевшего по наводке товарищей.
  • Подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
БАРНАУЛ, 1 июн – РИА Новости. Трое охотников задержаны по подозрению в убийстве в лесу 17-летнего подростка в Кузбассе, стрелявший, предположительно, действовал по наводке товарищей, сообщили в СУСК по Кемеровской области.
"Следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу по факту убийства 17-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в ночное время 31 мая 2026 года на участке лесного массива недалеко от села Междугорное обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.
Предварительно, к убийству причастны трое мужчин, "один из которых, находясь на охоте, по наводке товарищей произвел выстрел в сторону потерпевшего".
"В настоящее время следователем СК подозреваемые задержаны, с их участием проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.
Издание NGS42 писало, что по одной из версий охотники через тепловизор приняли подростка за косулю, по другой - якобы нетрезвая компания "гоняла по полям" несовершеннолетних на питбайках.
