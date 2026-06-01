Львова-Белова назвала регионы-лидеры по сокращению социального сиротства

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Регионы Северного Кавказа, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и Республика Калмыкия вошли в десятку субъектов-лидеров по сокращению социального сиротства, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы подготовили новый рейтинг, Владимир Владимирович, вам субъектов по оценке ситуации с социальным сиротством. Традиционно, конечно, в десятке (лидеров по сокращению социального сиротства - ред.) наши регионы Северного Кавказа, но есть и другие, например, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республика Калмыкия", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Детский омбудсмен назвала также регионы "прорыва", которые за последний год значительно улучшили показатели и поднялись в рейтинге, среди них Нижегородская, Тамбовская, Иркутская, Челябинская, Свердловская Тверская, Тульская области, ЯНАО, Бурятия.