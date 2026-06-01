Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова назвала регионы-лидеры по сокращению социального сиротства - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 01.06.2026
Львова-Белова назвала регионы-лидеры по сокращению социального сиротства

Львова-Белова представила Путину рейтинг регионов по сокращению соцсиротства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детский омбудсмен Мария Львова-Белова представила новый рейтинг субъектов по оценке ситуации с социальным сиротством на встрече с Владимиром Путиным.
  • Регионы Северного Кавказа, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и Республика Калмыкия вошли в десятку лидеров по сокращению социального сиротства.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Регионы Северного Кавказа, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и Республика Калмыкия вошли в десятку субъектов-лидеров по сокращению социального сиротства, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы подготовили новый рейтинг, Владимир Владимирович, вам субъектов по оценке ситуации с социальным сиротством. Традиционно, конечно, в десятке (лидеров по сокращению социального сиротства - ред.) наши регионы Северного Кавказа, но есть и другие, например, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республика Калмыкия", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Детский омбудсмен назвала также регионы "прорыва", которые за последний год значительно улучшили показатели и поднялись в рейтинге, среди них Нижегородская, Тамбовская, Иркутская, Челябинская, Свердловская Тверская, Тульская области, ЯНАО, Бурятия.
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения орденов Мать-героиня и Родительская слава родителям девяти многодетных семей - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин призвал выстроить меры поддержки семей так, чтобы дети были счастливы
Вчера, 19:33
 
Мария Львова-БеловаВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала