Замглавы МИД прокомментировал нахождение ВС России в Сирии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские войска находятся в Сирии по приглашению предыдущих властей страны, новые власти его не отзывали и подчеркивали заинтересованность в присутствии российских военнослужащих, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.