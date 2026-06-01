Замглавы МИД прокомментировал нахождение ВС России в Сирии
15:11 01.06.2026 (обновлено: 15:18 01.06.2026)
Замглавы МИД прокомментировал нахождение ВС России в Сирии

Борисенко: власти Сирии заинтересованы в нахождении в стране ВС России

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Георгий Борисенко
01.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Георгий Борисенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска находятся в Сирии по приглашению предыдущих властей страны.
  • Новые власти Сирии не отзывали это приглашение и подчеркивали заинтересованность в дальнейшем пребывании российских военнослужащих.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские войска находятся в Сирии по приглашению предыдущих властей страны, новые власти его не отзывали и подчеркивали заинтересованность в присутствии российских военнослужащих, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Что касается пребывания российских войск на территории Сирии, то они там находятся точно так же по приглашению властей Сирии. Это были предыдущие власти, но новые власти это приглашение не отзывали. Более того, подчеркивали заинтересованность в дальнейшем пребывании российских военнослужащих", - сказал Борисенко, выступая на VI международном экспертном форуме "Россия - Ближний Восток".
