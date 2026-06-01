Шлейхер извинился за дисциплинарные нарушения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Серебряный призер чемпионата мира прыгун в воду Никита Шлейхер в разговоре с РИА Новости извинился перед командой и руководством Федерации водных видов спорта России за дисциплинарные нарушения, из-за которых их дуэт с Русланом Терновым был временно разведен.

"Решение разделить наш дуэт с Русланом Терновым было принято руководством федерации и тренерским штабом из-за нарушения дисциплины с нашей стороны, и я с уважением отношусь к этому шагу, понимая, как важны правила в коллективе. Хочу принести извинения команде и руководству за дисциплинарные нарушения, которые были допущены. В будущем, конечно, постараюсь таких ошибок больше не повторять. Надеюсь, нам еще удастся вместе выступать в синхронных прыжках и представлять страну на международных турнирах", - сказал Шлейхер.