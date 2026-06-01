Беглов: жилищные сертификаты позволяют растить детей в комфортных условиях - РИА Новости, 01.06.2026
17:30 01.06.2026 (обновлено: 18:06 01.06.2026)
Беглов: жилищные сертификаты позволяют растить детей в комфортных условиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Жилищные сертификаты наряду с материнским капиталом и выплатой на погашение ипотеки помогают многодетным семьям в Санкт-Петербурге растить детей в комфортных условиях, сообщил губернатор города Александр Беглов.
По информации пресс-службы администрации губернатора, 10 многодетных семей стали обладателями сертификатов на социальную выплату для приобретения и строительства жилья. Торжественная церемония вручения государственных жилищных свидетельств состоялась в понедельник в Библиотеке имени В.В. Маяковского.
"Собственное жилье, отвечающее всем современным требованиям, - залог семейного благополучия и гармоничного развития юных петербуржцев. За последние пять лет почти 110 тысяч петербургских семей улучшили свои условия проживания за счет покупки жилья или капитального ремонта", – отметил Беглов.
Губернатор напомнил, что в городе введены меры поддержки семей с детьми. Действие регионального материнского капитала распространено на третьего и каждого последующего ребенка. Таким семьям также выплачивается более полумиллиона рублей из бюджета Петербурга на погашение ипотеки, вместе с федеральным софинансированием сумма выплаты может составлять 1 миллион рублей.
В этом году на жилищные сертификаты многодетным семьям в городском бюджете предусмотрено 7,1 миллиарда рублей. Эти средства позволят оказать содействие в приобретении жилья 853 семьям. Средняя сумма одной выплаты составит 8,3 миллиона рублей.
Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья предоставляются многодетным семьям с тремя и более детьми, в том числе усыновленными, где старшему ребенку не более 18 лет или не более 23, если он учится по очной форме обучения.
В целом всем категориям горожан, нуждающимся в решении жилищного вопроса, город в этом году выплатит 14,5 миллиарда рублей. Помощь получат более 3800 семей, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны боевых действий.
 
