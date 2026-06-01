Пилот объяснил, зачем в самолете нужен ремень безопасности

КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Ремень безопасности спасает пассажиров во время полета в зоне турбулентности, когда при сильной тряске самолета можно потерять равновесие и получить травмы, сообщил РИА Новости пилот авиакомпании Red Wings, командир самолета "Сухой Суперджет-100" Дмитрий Русаков.

"Если полет спокойный, можно сидеть расслабленно. Если возникает небольшая болтанка, нужно просто не полениться и пристегнуть ремень. Вернулся на свое место - снова пристегнулся", - сказал Русаков.

При этом летчик подчеркнул, что наибольшую опасность представляет так называемая турбулентность ясного неба, когда самолет может неожиданно потерять или набрать высоту, а незакрепленные предметы и непристегнутые люди оказываются в зоне риска. Это явление невозможно заметить и спрогнозировать, и единственной защитой от подобной ситуации служит ремень безопасности. Особенно важно для пассажира оставаться пристегнутым во сне, когда человек не способен среагировать на резкий толчок.

"А если уснул, задремал, ремень тебя спасет: не придется хвататься за воздух во сне и ломать себе руки", - отметил пилот.