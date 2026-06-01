Семин: вратарь "ПСЖ" Сафонов уверенно провел финальный матч ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Сафонов, российский вратарь "Пари Сен-Жермен", хорошо сыграл в финале Лиги чемпионов против "Арсенала", заявил Юрий Семин.
- Он отметил уверенную игру футболиста и его грамотные действия на протяжении матча.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов на хорошем уровне провел финальную игру Лиги чемпионов с английским "Арсеналом", заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов провел весь матч. На 6-й минуте вратарь пропустил мяч после удара с острого угла немецкого полузащитника "Арсенала" Кая Хаверца.
"Матвей Сафонов играет в лучшей команде Европы и мира. В команде, которая два года подряд выигрывает Лигу чемпионов. Значит, на своей позиции он является лучшим европейским игроком. Что касается пропущенного гола, то это сложный момент. Мяч ведь мог пойти и низом, и в этом случае он бы отбил ногами", - сказал Семин.
"Но после этого он же выручил команду в нескольких эпизодах. В том числе и в том, когда получил микротравму. Матвей действовал очень уверенно и в дальнейшем при подаче угловых "Арсенала" играл очень правильно. Сафонов ни разу не полез в кучу игроков, где мог с кем-то столкнуться, а выходил, только когда на сто процентов был уверен в своих действиях. Моментов у его ворот было немного, но он провел матч очень уверенно. Как и вся команда. И много раз Сафонов страховал партнеров как полевой игрок, хорошо играя ногами", - добавил собеседник агентства.
Сафонову 27 лет, он играет за клуб с августа 2024 года и стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.