Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt, его трансферная стоимость выросла с 22 до 30 миллионов евро.
- Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды победил в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt.
После завершения сезона-2025/26 портал обновил трансферную стоимость футболистов чемпионата Франции. Стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. Он повторил достижение Александра Головина из "Монако" и экс-футболиста ЦСКА и петербургского "Зенита" Марио Фернандеса, которые устанавливали рекорд по стоимости среди российских футболистов в 2018 и 2019 годах соответственно (по 30 млн евро).
Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
Вчера, 01:44
Самым подорожавшим игроком чемпионата Франции стал грузинский полузащитник "ПСЖ" Хвича Кварацхелия (140 млн), чья стоимость увеличилась на 50 млн. По 30 млн прибавили другие игроки "ПСЖ" - Витинья (140 млн евро), Жуан Невеш (140 млн) и Дезире Дуэ (120 млн). Головин сохранил свою стоимость в 18 миллионов евро.
Самым подешевевшим футболистом чемпионата Франции стал полузащитник "ПСЖ" Фабиан Руис (30 млн), чья стоимость снизилась на 10 млн. По 5 млн в цене потеряли его одноклубники Илья Забарный (40 млн), Гонсалу Рамуш (30 млн) и Люка Шевалье (25 млн), начинавший сезон как основной вратарь команды.
Сафонову 27 лет, он играет за "ПСЖ" с 2024 года. 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.