Рейтинг@Mail.ru
Сафонов стал самым дорогим российским футболистом - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:15 01.06.2026 (обновлено: 15:47 01.06.2026)
Сафонов стал самым дорогим российским футболистом

Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фотография из соцсетей
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt, его трансферная стоимость выросла с 22 до 30 миллионов евро.
  • Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды победил в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt.
После завершения сезона-2025/26 портал обновил трансферную стоимость футболистов чемпионата Франции. Стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. Он повторил достижение Александра Головина из "Монако" и экс-футболиста ЦСКА и петербургского "Зенита" Марио Фернандеса, которые устанавливали рекорд по стоимости среди российских футболистов в 2018 и 2019 годах соответственно (по 30 млн евро).
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
Вчера, 01:44
Самым подорожавшим игроком чемпионата Франции стал грузинский полузащитник "ПСЖ" Хвича Кварацхелия (140 млн), чья стоимость увеличилась на 50 млн. По 30 млн прибавили другие игроки "ПСЖ" - Витинья (140 млн евро), Жуан Невеш (140 млн) и Дезире Дуэ (120 млн). Головин сохранил свою стоимость в 18 миллионов евро.
Самым подешевевшим футболистом чемпионата Франции стал полузащитник "ПСЖ" Фабиан Руис (30 млн), чья стоимость снизилась на 10 млн. По 5 млн в цене потеряли его одноклубники Илья Забарный (40 млн), Гонсалу Рамуш (30 млн) и Люка Шевалье (25 млн), начинавший сезон как основной вратарь команды.
Сафонову 27 лет, он играет за "ПСЖ" с 2024 года. 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В Сети удивились подробным подсказкам на полотенце Сафонова в финале ЛЧ
Вчера, 11:13
 
ФутболСпортМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)Александр ГоловинМарио ФернандесМонакоПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала