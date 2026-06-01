В Сети удивились подробным подсказкам на полотенце Сафонова в финале ЛЧ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пользователи интернета удивились подробным подсказкам на полотенце российского вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова во время серии пенальти в финальном матче Лиги чемпионов против английского "Арсенала".

В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов не отразил ни одного удара в послематчевой серии. Игроки "Арсенала" дважды отправили мяч мимо ворот.

Журналист beIN Sports Джем Таха Юксайдаг в соцсети Х опубликовал приближенное изображение подсказок россиянина на полотенце и их расшифровку. Он отметил, что множество раз видел подобную практику заметок на полотенце, но настолько детальную - впервые.

« "Сафонов просматривает заметки о соперниках, исполняющих пенальти, сделанные на бумаге, вложенной в полотенце. (Виктор) Дьекереш: быстро бежит, не смотрит на вратаря, бьет сильно; (Букайо) Сака: 90% реализации, спокоен и подходит медленно, ждет реакцию вратаря соперника и бьет в противоположный угол", - отмечено на записках россиянина.